Sibelga engage 200 collaborateurs aux profils variés pour accompagner la transition énergétique

En 2023, Sibelga double le nombre de postes recherchés dans les domaines techniques et ICT, pour atteindre une centaine de profils diplômés ou certifiés. Parallèlement, l’entreprise est à la recherche de profils de terrain avec ou sans expérience, ainsi que des employés qualifiés pour digitaliser ses processus et traiter les données issues notamment des compteurs intelligents, des bornes de recharge et de l’éclairage connecté.

Au plus proche des clients

Bon nombre de talents sont également recherchés pour renforcer les équipes en charge de la relève des compteurs ainsi que le Service clientèle. Deux types de fonctions permettant aux employés d’acquérir une connaissance approfondie de l’entreprise et du secteur en constante évolution, en tant que premier point de contact des clients bruxellois.