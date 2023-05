Une balade pique-nique, nouvelle activité aux Lacs de l’Eau d’Heure

Cette randobag, comme il a été décidé de la nommer, est proposée en deux versions selon l’appétit et/ou le budget. Comparativement à la version « classique », la formule « premium » est plus fournie et se compose d’ingrédients issus de petits producteurs locaux. On y retrouve notamment des produits de La Boucherie artisanale de Boussu-lez-Walcourt, la Ferme de Quevy ou encore les Chips Lucien de Mettet. Côté boissons, on retrouvera notamment la bière Super des Fagnes, produite dans la région.