Attention à ces publications minimisant à tort l'impact du CO2 sur la planète

Attention : si la concentration de CO2 dans l'atmosphère est bien de 0,04%, laisser entendre que ce niveau est négligeable et in fine trop faible pour avoir une incidence sur le climat est faux. La communauté scientifique s'accorde en effet à dire que c'est précisément l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone causée par l'activité humaine qui a fait augmenter les températures dans le monde au cours du siècle dernier.

Revenons au chiffre de 0,04%. Cette quantité mentionnée dans les publications est exacte et correspond aux quantités mesurées par la NASA ( archive ). Selon l'agence spatiale américaine , la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est précisément de 0,0407%.

Ce chiffre a été repris par Doug Lamalfa, élu républicain au Congrès américain, devant la commission Transports et Infrastructure de la Chambre des représentants le 28 mars 2023 (archive), dans une intervention devenue virale sur les réseaux sociaux et reprise par des comptes climato-sceptiques comme la preuve d'une exagération des scientifiques sur l'impact négatif du CO2 sur la planète.

Une lecture erronée, mettent en garde les spécialistes.

Parler de 0,04%, "c'est vrai, mais ça ne veut rien dire" en soi, avait expliqué le 8 août 2022 Gerhard Krinner, directeur de recherche CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement. "C'est très peu car l'air contient pratiquement 80% d’azote et 20% d’oxygène".

Le problème, c'est l'augmentation de la concentration en C02, principal gaz à effet de serre, qui emprisonne la chaleur, et si on regarde la tendance sur le long terme, c’est une hausse de presque "50%", précise-t-il.

Graphique expliquant l'effet de serre, qui contribue au réchauffement de la planète ( AFP) Graphique expliquant l'effet de serre, qui contribue au réchauffement de la planète ( AFP)

Sous l'effet de l'activité humaine, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a en effet augmenté d'environ 50% depuis le début de l'ère industrielle au 18ème siècle, provoquant dans son sillage une intensification de l'effet de serre.

En mai 2022, la barre des 420 parties par million (ppm), unité de mesure utilisée pour quantifier la pollution dans l'air, a été franchie, selon l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) (archive). En mai 2021, ce taux était de 419 ppm, et en 2020, de 417 ppm. La dernière mesure prise en mars 2023 fait état de 421 ppm.

Vue de la rive partiellement asséchée du Danube, en Hongrie, le 28 juillet 2022 ( AFP / FERENC ISZA)

Les effets néfastes du changement climatique sont quant à eux déjà très documentés et risquent de s'aggraver si la tendance au réchauffement se poursuit. Selon un rapport (archive) de l'Organisation météorologique mondiale publié en 2021, le nombre de catastrophes a été multiplié par cinq au cours des cinquante dernières années, en raison du changement climatique et de conditions météorologiques plus extrêmes.

Le dernier rapport (archive) du GIEC prévoit lui un renforcement des conséquences du changement climatique, déjà observées depuis plusieurs années, si le changement climatique se poursuit au même rythme qu'aujourd'hui.

La réserve nationale "Bois des Géants" à Libreville, au Gabon, le 28 février 2023 ( AFP / LUDOVIC MARIN)

Quid de l'effet positif du CO2 sur les plantes évoqué dans les publications? L'utilisation par les plantes du CO2 pour produire des glucides et de l'oxygène par le biais de la photosynthèse est une réalité scientifique connue depuis longtemps. Grâce à ce processus, les plantes fixent le carbone de l'air dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs racines, créant ainsi des puits de carbone naturels où le carbone est stocké. L'augmentation des niveaux de CO2 dans l'atmosphère peut donc bien, dans une certaine mesure, stimuler la croissance des plantes.

Mais selon une étude de 2016 ( archive ) si la Terre est devenue plus verte en raison de l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, l'effet fertilisant va diminuer avec le temps, les plantes étant confrontées à des limitations en nutriment.

Un article du Scientific American allait plus loin en estimant que les conséquences négatives des températures plus chaudes, telles que la sécheresse, étaient susceptibles de "supprimer tous les avantages directs que l'augmentation du CO2 pourrait offrir". Une étude de 2016 publiée dans Nature Climate Change révélait pour sa part que des températures plus élevées affecteraient négativement le rendement des cultures des aliments de base mondiaux tels que le blé.