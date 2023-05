Brigitte Bardot, «entre la vie et la mort»? L’actrice de 88 ans sort du silence: «Je n’ai perdu aucune de mes facultés»

La semaine dernière, France Dimanche annonçait que Brigitte Bardot était « entre la vie et la mort », après avoir été placée en soins intensifs, car elle souffrirait « d’une grave insuffisance cardiaque ». Brigitte Bardot ne serait pas restée sous surveillance à l’hôpital pendant trois semaines comme recommandé par les médecins, mais bien quatre jours seulement.

de videos

L’état de santé de « BB » a beaucoup fait parler, et la principale intéressée a tenu à réagir, via Twitter, dans une lettre manuscrite : « Je tiens à rassurer tout le monde. Je vais très bien. La presse a fait un scandale avec un malaise qui m'est arrivé en janvier et dont on fait tout un tintouin aujourd'hui. »