Les 24h du Relais pour la Vie vous attendent à Mons les 13 et 14 mai

Actuellement, il y a 21 équipes inscrites, 588 participants (hors visiteurs) et 105 battants. La cagnotte s’élève déjà à 12.694. Depuis la crise sanitaire, les organisateurs estiment qu’il est de plus en plus difficile de mobiliser les gens. Mais l’événement approche désormais à grands pas et promet malgré tout, un programme bien chargé.

-Le samedi 13 mai à 22h : cérémonie des bougies, pour se souvenir et rendre hommage aux personnes malades du cancer.

-Le dimanche 14 mai à 14h30 : la cérémonie de clôture met à l’honneur et remercie toutes les personnes qui ont participé au Relais pour la Vie.

Un programme chargé

En plus des différentes activités pour les petits et les grands, le Relais pour la Vie propose également une programmation musicale. Cette année, le Petit Jojo est la tête d’affiche. Le parrain de cette édition étant Bertrand Caroy, une balade à moto sera organisée le dimanche dès 8h30. L’argent récolté servira à financer la Fondation contre le cancer pour ses trois missions : soutenir financièrement la recherche scientifique, promouvoir la prévention et des modes de vie sains et apporter un accompagnement social aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches.