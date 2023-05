Un tournoi de golf organisé à Braine-l’Alleud pour récolter des fonds dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer

Le tournoi de golf, premier événement commun des associations, se tiendra à Braine-l’Alleud le 15 mai pour récolter des fonds, mais aussi sensibiliser. «Les maladies de type Alzheimer ont dépassé le cancer et les maladies cardiovasculaires en tant que principale cause de décès dans notre pays», ont communiqué les ASBL Alzheimer Belgique, Baluchon Alzheimer et Stop Alzheimer. Elles réclament «une prise de conscience générale du problème».

«Tant qu’un médicament ne sera pas découvert pour stopper l’évolution de la maladie, il est essentiel de prendre en considération l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches. Il n’est pas admissible que l’absence de thérapeutique médicamenteuse conduise à confier aux seuls aidants proches la responsabilité de gérer le quotidien des malades», a insisté le président de l’association Alzheimer Belgique, Philippe Meeus.