Accueil des nouveaux Oheytois

Le bourgmestre Christophe Gilon a procédé à l’accueil de l’assemblée et s’est dit heureux de retrouver cette tradition qui permet aux nouveaux venus de mieux connaître leur nouvelle communes et de faire connaissance avec des personnes de référence.

La matinée s’est déroulée en deux parties. Le groupe a été scindé en deux pour permettre la visite en car des 6 villages de l’entité, richement commentée par Noël Galer, historien averti de la région et une visite des différents services de l’Administration communale sans oublier le CPAS, l’ALE-titres-services, l’Espace Public Numérique et le syndicat d’initiative. Le bureau du bourgmestre a été également visité, Christophe Gilon a expliqué son rôle et ses fonctions, ainsi que la Salle du Conseil. Les visiteurs ont pu également rencontrer François Migeotte, Directeur général de la commune et Bruno Vanhees, commissaire principal de la Zone de Police des Arches. Les groupes ont, bien sûr, switché.