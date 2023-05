Le retour du printemps aux Jardins de Vertumne

Pierre Lhoas, horticulteur et cucurbiculteur averti, Muriel, son épouse et ses créations artistiques, et leurs deux enfants, Benjamin et Florentine, ont accueilli les visiteurs à l’occasion de l’ouverture de leur saison de production. Ceux-ci ont pu découvrir, par centaines, muscaris, tulipes botaniques, jacinthes, le tout cultivé dans les Jardins de Vertumne, et qui se mêlent aux nouvelles créations artistiques en fer, bois, pierre… à l’ombre du vieux chêne classé.

Le weekend des 29, 30 avril et 1er mai, c’est le festival du muguet, autre star du printemps, qui était mis à l’honneur. Symbole de bonheur, d’affection et porte-bonheur, le muguet, également cultivé avec soin sur place, comme d’autres plantes décoratives, est la plante idéale pour célébrer le retour du printemps.