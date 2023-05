Les plaintes de clients se multiplient après des retraits illégaux sur le compte en banque pour l’assurance d’un téléphone: «Du jour au lendemain, elle a prélevé deux fois 70 euros sur mon compte»

La SFAM (Société française d’assurances multirisques) a vendu des polices d’assurance à des clients de Switch, Fnac et Vanden Borre pendant plusieurs années. Dernièrement, des centaines de Belges se sont plaints de prélèvements plus élevés que prévu de la part de la SFAM sur leur compte en banque. Lorsqu’ils tentent de joindre la compagnie d’assurances, personne au bout du fil…

Contacté par nos soins, Vanden Borre nous a confirmé être au courant de la situation suite à de nombreuses plaintes de clients et se dit très choqué. « Nous ne travaillons plus avec la SFAM depuis avril 2021. Nous travaillons depuis avec un autre opérateur. Néanmoins, nous sommes plus que soucieux pour nos clients, et faisons tout ce que nous pouvons pour leur venir en aide en faisant pression sur la SFAM pour qu’elle honore ses obligations ! »