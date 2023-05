Festival de Cannes 2023: la Palme d’or d’honneur décernée à Michael Douglas

L’acteur Michael Douglas recevra la Palme d’or d’honneur du Festival de Cannes «qui saluera sa brillante carrière et son engagement pour le cinéma», lors de la cérémonie d’ouverture le 16 mai, a annoncé mercredi le festival.

«Après plus de 50 ans de carrière, c’est un honneur de revenir sur la Croisette pour ouvrir le Festival et parler notre langue commune, celle du cinéma», a réagi l’acteur, âgé de 78 ans, dans un communiqué. Michael Douglas a présenté quatre films en compétition à Cannes, sur la Riviera française: «Le Syndrome chinois» de James Bridges en 1979, «Basic Instinct» de Paul Verhoeven en 1992, «Chute libre» de Joel Schumacher en 1993 et «Ma vie avec Liberace» de Steven Soderbergh en 2013.

Son père, Kirk Douglas, avait présidé le jury du festival en 1980. Michael Douglas s’est vu décerner l’Oscar du meilleur acteur en 1988 pour le rôle du courtier new-yorkais Gordon Gekko dans «Wall Street» d’Oliver Stone. La suite, «Wall Street: L’argent ne dort jamais», a été projetée hors compétition à Cannes en 2010.