La fusion des communes du Borinage de nouveau sur la table: voici l’avis des bourgmestres concernés

C’est un sujet qui revient régulièrement sur la table dans le Borinage : fusionner les cinq communes boraines (Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain) en une seule qui, avec plus de 100.000 habitants, dépasserait Mons et deviendrait l’une des plus grandes « villes » de Wallonie. À l’origine de ce rêve, encore et toujours le même homme : le bourgmestre de Boussu Jean-Claude Debiève. « Quand on est unis, on est plus forts », avance-t-il.