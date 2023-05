Alpine va s’attaquer à « la course vers les nuages »

Pikes Peak, c’est la course de côte la plus connue au monde. 20 km de long, 156 virages, un dénivelé de 3.000 m pour une arrivée à 4.300 m d’altitude, et une côte de 7,2% en moyenne. Cette course vers les nuages se tient depuis 1916, et c’est un évènement qui a attiré les plus grands noms de la compétition automobile. Parmi ceux qui se sont imposés, on citera la Française Michelle Mouton, les légendaires Walter Rohrl sur Audi Quattro et Ari Vatanen sur Peugeot 405 Turbo 16, le plus grand champion de l’histoire du Rallye qu’est Sébastien Loeb sur Peugeot 208 T16 Pikes Peak, ou encore Romain Dumas, qui s’est imposé 4 fois et détient le record absolu de l’épreuve : 7 minutes, 57 secondes et 148 millièmes, avec un prototype électrique VW ID.R.

+ 200 chevaux

Après Peugeot, c’est donc une autre marque française qui va tenter d’inscrire son nom sur les tablettes de la compétition. Alpine s’est associée à Signatech, son partenaire en endurance, pour développer cette A110 Pikes Peak. Elle est basée sur la radicale A110 R, et outre l’important travail aérodynamique qui s’impose pour cette épreuve hors norme, la voiture a aussi été allégée pour descendre à 950 kilos. Quant au moteur, il s’agit toujours du 4 cylindres 1.8 turbo, qui a été porté à 500 ch, soit un bond de 200 ch par rapport à la version la plus puissante actuellement. L’A110 Pikes Peak est actuellement en phase de tests, sous la direction de Raphaël Astier, Champion du monde FIA-RGT en 2022 au volant de l’A110 Rally RGT, et 4 participations à Pikes Peak au compteur. La course aura lieu le 25 juin prochain.