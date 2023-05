Porsche 911 ST : celle des puristes

Cette année, on célèbre les 75 ans de la marque Porsche. Tout a commencé avec la célébrissime 356, et c’est pour cela qu’à l’occasion de cet anniversaire, d’aucuns s’attendaient à ce que la marque lance une 911 Speedster (ou quelque chose du genre) lui rendant hommage. Finalement, la 911 de cette année de jubilée se nommera ST. Une appellation que l’on retrouve dans l’histoire du modèle, puisqu’elle désignait des versions course de la 911S, en 1970 et 1971. Ceci n’est pas une version compétition, mais il y a tout de même de la pureté dans le concept.

Manuelle

En gros, Porsche part de la 911 Carrera T, et lui greffe le moteur de la GT3. Pour les profanes, on parle donc d’une 911 à boîte manuelle, dont le moteur atmosphérique (sans turbo) envoie quelques 500 ch aux seules roues arrière. En outre, grâce à des éléments de carrosserie en carbone, la 911 ST serait la version la plus légère de cette génération. Et si nous parlons au conditionnel, c’est parce que rien de ceci n’est officiel. Tout cela est affirmé par un présentateur et scénariste américain, grand collectionneur de voitures et en général très au courant de tout ce qui concerne Porsche. Il est même certain que la 911 ST sera officiellement présentée le 8 juin, soit 75 ans jours pour jours après la présentation de la Porsche 356. Réponse dans quelques semaines.