Carburant synthétique : objectif 2€/litre

Entreprise établie au Chili, HIF Global est le partenaire choisi par Porsche dans son aventure des carburants synthétiques neutres en CO2. Nous vous avions déjà parlé en décembre dernier de l’usine pilote, que les partenaires venaient alors d’ouvrir. Les résultats sont manifestement encourageants, puisque HIF vient d’obtenir l’autorisation d’installer une seconde usine gigantesque au Texas.

Compétitif ?

Une fois lancée et lorsqu’elle tournera à plein rendement, cette usine devrait pouvoir sortir 750 millions de litres de carburant par an. C’est évidemment très peu par rapport aux besoins mondiaux. En optimisant les processus de production et de captation du CO2, HIF pense pouvoir atteindre le prix de vente de 2€ le litre. Nuance importante, on ne parle pas du prix à la pompe, et le chiffre ne tient donc pas compte des différentes taxes sur le carburant. Petit espoir tout de même, 2€ est la prédiction la moins optimiste, HIF imaginant aussi un prix de 1,60, voire 1€ le litre. Et là, oui, on approche vraiment le prix d’une essence ordinaire. Mais clairement, le chemin est encore long.