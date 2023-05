La 8e édition du Vollenbike à Forest met le vélo à la fête durant ce mois de mai

Porté par le Service Mobilité, dont la mission est notamment de sensibiliser à l’utilisation des modes de mobilité douce, l’événement annuel a pour objectif de dynamiser la cohésion sociale d’un quartier au travers d’activités liées au vélo, de faire découvrir les plaisirs du deux-roues et de stimuler son usage comme mode de déplacement. Dans cette optique, des formations d’apprentissage et d’accompagnement dans la circulation des parents avec leurs enfants sont organisées.

Dix établissements forestois ont d’ailleurs répondu positivement à l’appel du Vollenbike challenge. Il se déroule du 2 mai au 2 juin dans les écoles néerlandophones (Parkschool, De Wereldbrug, De Puzzel) et du 15 mai au 2 juin dans les écoles francophones (La Preuve par 9, Arc-en-ciel, Saint-Antoine, Sainte-Alène, Saint-Augustin, Ecole du Bempt, Les Bruyères). Au total, plus de 1.000 élèves de l’enseignement primaire relèveront le défi de parcourir le maximum de kilomètres pour venir à l’école à vélo. Chaque classe établira un décompte du nombre de déplacements à vélo et sera invitée à faire mieux d’année en année.