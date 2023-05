Une rencontrelittéraire avec Marie-Bernadette Mars

Licenciée en philologie classique et bachelière en philosophie, Marie-Bernadette Mars s’est intéressée à l’écriture après avoir enseigné le latin et le grec. Ses livres abordent la condition de la femme à travers les lieux et les époques avec des thèmes tels que l’exil, la transmission, la justice ou encore les réfugiées.

Ses livres s’inscrivent dans une histoire personnelle ou familiale. C’est le cas de Kilissa qui se déroule au palais de Mycènes. Elle vit dans l’ombre, étant esclave ; elle est à la recherche de la justice. Dans L’horizon en éclats, ce sont les guerres de l’Antiquité à nos jours, qui sont au centre du débat. Ainsi, des personnes laissent derrière elles certaines choses pour aller vers un autre horizon. L’échelle des Zagoria évoque la marge de liberté des femmes face à l’oppression.