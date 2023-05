Arts martiaux dans la Cathédrale de Liège, rap dans le palais de justice: un week-end particulier se prépare en Cité ardente, les 13 et 14 mai, avec la première édition de «Divercity»

Des arts martiaux dans la Cathédrale de Liège, du rap dans son Palais de justice, des jeux virtuels en bord de Meuse… Les 13 et 14 mai, Divercity entend « mélanger les styles, détourner les lieux et bousculer les préjugés » pour mieux vous faire (re)découvrir la Cité ardente et sa street culture. L’idée derrière ce concept hors du commun était de créer un événement impactant et symbolique pour rendre la ville à la jeunesse et aux cultures émergeantes, trop souvent invisibilisées dans les lieux de pouvoir et de prestige », explique Victor Boucau, coordinateur de l’événement au sein de l’asbl ARTADDICT, à l’origine du projet.

Bouillonnante de diversité et de créativité, Liège s’est imposée comme la ville idéale pour accueillir cette première édition de Divercity, soutiennent les organisateurs. « 90% de la programmation a d’ailleurs été confiée à des acteurs locaux, ajoute Victor Boucau. Nous nous sommes tournés vers des artistes, collectifs et associations qui sont en contact quotidien avec la jeunesse à Liège, avec ses priorités et avec la culture que les jeunes créent et apprécient ».

Divercity est un événement entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous. Concrètement, les événements se dérouleront dans quatre lieux emblématiques : au Reflektor pour la soirée de lancement le 13 mai avec le concert du rapeur Golgoth suivi d’une programmation DJ ; et le lendemain dès 14 heures au Palais des Princes-Évêques (parcours musical, breakdance & show freestyle football), à la Grand Poste (salon du gaming et de la réalité virtuelle) et à la Cathédrale Saint-Paul (initiation aux arts martiaux).