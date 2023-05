Speed marathon en province de Namur et dans la Botte du Hainaut: «Il y a eu de nombreux excès de vitesse malgré l’annonce des contrôles»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour la 18e fois consécutive, la police a mené un marathon contre la vitesse, le vendredi 21 avril. Si l’opération était annoncée, l’info n’est pas passée chez tous les conducteurs. Au niveau national, 578.423 véhicules ont été contrôlés et 26.382 étaient en excès de vitesse, soit 4,46 %. « On constate une légère augmentation par rapport aux éditions précédentes », explique-t-on au sein de la police fédérale qui récolte l’ensemble des résultats. Qu’en est-il chez nous en province de Namur et dans la Botte du Hainaut ?