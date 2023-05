Le Domaine national de Chambord et Saint-Hubert nouent un partenariat à vocation culturelle et touristique

Le Domaine national de Chambord et la Basilique Saint Hubert sont en effet quasi-contemporains : leur construction a débuté respectivement en 1526 et en 1519, toutes deux sur des constructions antérieures. Les deux monuments sont également classés, Chambord en tant que monument historique français depuis 1840 et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis que la Basilique est classée Patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie depuis le 25 juillet 1996 (dernière confirmation en 2016).

Enfin, Hubert est le saint patron des forestiers et de la chasse, la Ville étant par ailleurs reconnue capitale internationale de la chasse, de la nature et de la trompe de chasse tandis que le Domaine national de Chambord est un sanctuaire de conservation du biotope avec une mission d’éducation et de mise en place de recherches scientifiques concernant les populations d’animaux du domaine. Ainsi, Chambord et la Basilique de Saint Hubert constituent un riche patrimoine culturel et naturel qu’il convient de préserver. Dans le cadre de cette mission, les deux sites partagent les mêmes objectifs en matière de conservation, de préservation et de développement du tourisme.