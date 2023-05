Cinq ans plus tard, Jain fait son grand retour: «Ça donne de l’assurance de se sentir aimée»

Après cinq années d’absence, Jain est de retour dans les bacs avec « The Fool », un troisième album plus mature et plus personnel. Confidences.

Je viens d’une famille qui est un peu gipsy sur les bords. Ma mère tire le tarot de Marseille depuis mon plus jeune âge. Dès que j’avais un moment de doute, elle me tirait les cartes pour me rassurer. Ce sont des moments très intimes. Pour mon album, je voulais trouver un concept plutôt cosmique afin de faire planer les auditeurs. Comme j’ai commencé à écrire ce disque dans un cabanon à Marseille et que le tarot de Marseille est constitué de cartes comme les étoiles, la lune et le soleil, le lien était parfait. Et si mon album s’intitule « The Fool », ce n’est pas au hasard. Le fou est la première et la dernière carte du tarot de Marseille. Elle forme un cycle et représente la prise de risque. C’est ce que j’avais envie de transmettre avec ce disque.

Comment avez-vous digéré l’incroyable succès de vos deux premiers albums ?

Sur le moment, j’étais très contente mais je ne le réalisais pas. J’étais tellement focalisée sur mon travail que je ne profitais pas de l’instant présent. Tout est allé très vite, et c’est dommage. Ma pause m’a été très bénéfique. Elle m’a permis de conscientiser tout ce que j’avais vécu. Avec le recul, je suis fière que des chansons comme « Makeba » ou « Come » fassent partie de la vie des gens. Cela dit, j’ai toujours eu peur d’être enfermée dans un seul style musical. J’ai donc pris le temps d’écouter de la musique, d’aller à des concerts et de réécouter des artistes chers à mon cœur. C’est ce qui m’a donné envie d’écrire de nouvelles chansons. Je ne voulais pas repartir de zéro mais amorcer une nouvelle trajectoire avec un projet qui me plaît à 100 %.

Vous semblez avoir gagné en maturité et ça se ressent à travers votre musique.

C’est vrai. Je me sens plus apaisée et plus en adéquation avec moi-même. Je me connais mieux et je sais désormais ce dont je suis capable. Vous savez, je suis une fille assez timide. La première fois que j’ai fait écouter mes propres chansons à ma mère, je lui ai demandé de me tourner le dos. J’avais peur. Être sur scène m’a aidée à lâcher prise. Il faut quand même une part de folie pour faire ce métier. Cela dit, si je n’avais pas été chanteuse, j’aurais certainement été graphiste. J’aurais dessiné des pochettes d’albums pour d’autres artistes. Ça ne m’aurait pas dérangée d’être dans l’ombre.

Qui est Maria à qui vous dédiez une chanson ?

C’est une personnification. Plus exactement, c’est une déclaration d’amour car je suis tombée très amoureuse pendant le confinement. D’ailleurs, mon album est aux trois quarts composé de chansons d’amour. J’avais envie de parler de choses plus personnelles. Avant, j’écrivais des chansons d’amour assez universelles où j’évoquais par exemple la paix dans le monde. Cette fois, je suis parvenue à mettre ma pudeur de côté. Ça donne de l’assurance de se sentir aimée.

Est-ce difficile d’écrire pour la personne qu’on aime ?

Oui, car il faut trouver les mots justes et la bonne émotion. Et puis, je ne voulais pas que ce soit trop larmoyant, même si certains titres sont plus épurés et moins dansants. Je ne voulais pas faire des chansons comme Adèle. C’est un exercice particulier, surtout quand on doit faire écouter le résultat à la personne concernée. Je me suis cachée à l’autre bout de l’appartement ! Aujourd’hui, j’ai l’impression d’avoir enfin trouvé mon équilibre.

Vous avez abandonné les tenues monochromes. Pourquoi ?

J’ai porté des uniformes pendant cinq ans. C’était très pratique mais je n’en pouvais plus. Je travaille actuellement sur les costumes que je porterai sur scène et c’est passionnant. J’ai hâte de partir en tournée. Je suis ravie de commencer par les festivals car c’est ainsi que le public m’a découverte. J’ai un peu la pression, je l’avoue. J’espère être à la hauteur. J’ai même recommencé à faire du sport pour l’occasion. Désormais, je connais les limites de mon corps. Je ne ferai pas plus de trois concerts par semaine et je n’ai plus envie d’être sur les routes pendant trois ans. Je veux laisser le temps à mon corps de se régénérer.

Vos proches vous appellent-ils encore Jeanne ?