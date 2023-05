Comment Chelsea va se relever après l’une des pires saisons de son histoire?

Des visages fermés et des joueurs qui se précipitent dans les vestiaires, une scène qui devient habituelle lors des rencontres de Chelsea cette année. Les hommes de Franck Lampard se sont encore fait balayer hier soir par les Gunners de Mikel Arteta (3-1). Douzième en championnat à 17 points des places européennes et éliminé en Ligue des champions, la saison des blues est définitivement à oublier. Le club londonnien devra absolument rebondir la saison prochaine.

L’entraîneur, le chantier numéro 1

Pour préparer au mieux son avenir, Chelsea doit faire de la nomination d’un coach sa priorité. Six défaites en six matchs, deux buts inscrits, le bilan de Frank Lampard depuis son retour est catastrophique. Aucun autre manager du club n’a eu des débuts aussi mauvais, en 118 ans d’existence. L’ex-international anglais ne devrait, comme prévu, pas être conservé à l’issue de la saison. Alors que l’on a évoqué Julian Nagelsmann ou encore Vincent Kompany, c’est Mauricio Pochettino qui semble en pole position pour le poste. Le choix de nommer le technicien argentin n’est pas dénué de sens. Malgré des résultats en dent de scie du côté du PSG, Pochettino connaît bien la premier league et y a toujours résussi. A Southampton comme à Tottenham, il a beaucoup contribué à la bonne progression de ces équipes.