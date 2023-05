Deux semaines après son inauguration, la statue de Brian Johnson attire les fans et les curieux à Namur (vidéo)

C’était l’événement il y a deux semaines : la statue de Brian Johnson, mythique chanteur du groupe de rock AC/DC, était inaugurée devant Namur Expo. Depuis lors, nombreux sont les fans ou simples curieux à se rendre sur l’esplanade AC/DC.

C’était le cas ce 1er mai de Guillaume et son fils Basile. De sortie à vélo, les deux Namurois avaient décidé de passer devant la statue pour faire une photo. « On n’était pas présent le jour de l’inauguration, mais on avait suivi l’événement à la radio », explique Guillaume, qui avoue être un grand fan du groupe. « Je trouve l’initiative géniale. »