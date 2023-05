Julien Doré décroche le premier rôle de la nouvelle série de TF1, «Panda»: voici le personnage qu’il va incarner

On le connaît bien évidemment chanteur… et voilà que Julien Doré s’essaye une nouvelle fois à la comédie. On avait déjà pu le voir en tant qu’invité dans « Dix pour cent », série diffusée sur France 2 et Netflix ou encore dans le film « Chez nous c’est trois ! » de Claude Duty.

Lire aussi «Hâte de lire vos lettres»: Julien Doré prêt à faire «L’amour est dans le pré», il ressort sa grosse courgette!

Cette fois-ci, Julien Doré décroche le premier rôle de la série « Panda », un beau clin d’œil à son clip « Coco Câline », où le chanteur est déguisé en panda.