Le CPAS de Silly relance son action d’aide pour les étudiants de moins de 25 ans

Les personnes intéressées peuvent retirer le formulaire de demande via le site internet du CPAS de Silly. Il faudra alors le renvoyer au CPAS ainsi que la preuve d’achat d’abonnement, une copie recto/verso de la carte d’identité de l’étudiant et une copie de la carte bancaire avec laquelle l’achat de l’abonnement a été effectué.

Le CPAS relance en effet son action menée en 2022 pour les étudiants de moins de 25 ans en intervenant dans les frais de transport en commun pour un abonnement scolaire SNCB et/ou TEC et ce à concurrence de 40 €.