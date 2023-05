Un accident de circulation est survenu ce mercredi à 13h36 entre deux véhicules, Rue de La-Roche à Bastogne. Un officier ainsi que les pompiers de Bastogne, Houffalize et Neufchâteau étaient sur les lieux. Un choc frontal aurait eu lieu, deux personnes étaient blessées et prises en charge pas l’ambulance de Bastogne et de La Roche.

