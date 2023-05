L’Henallux va proposer un Bachelier en Intelligence Artificielle dès la rentrée prochaine à Namur, une première en Wallonie

Il s’agira d’un Bachelier en Intelligence Artificielle, un Bachelier en Robotique industrielle et un Bachelier en Réseaux et télécommunication.

Pour le premier nommé, il s’agira même d’une première wallonne. « L’intelligence artificielle est un domaine de l’informatique qui se concentre sur la création de machines et de programmes capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine », communique l’école. « Le diplômé en intelligence artificielle est un professionnel capable de concevoir, développer et mettre en œuvre des systèmes d’intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes. Il a des connaissances en maths, en stats et informatique, et est compétent dans l’utilisation de langages. »