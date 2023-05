La saison des fraises et des asperges est sur le point d’être lancée aux Jardins du Bois d’Arnelle, à Frasnes-lez-Gosselies: «Les premiers fruits ont été récoltés, ils sont savoureux»

Bernard Patte, producteur et responsable des Jardins du Bois d’Arnelle, a accueilli ce jeudi 3 mai la députée provinciale en charge du Développement Territorial, afin de récolter les premières fraises et asperges de la saison.

Les fraises poussent sous de grands tunnels... - M.C.

Généralement, la récolte commence vers la mi-avril, et se prolonge jusque fin juin. « Pour prolonger la saison, on cultive également une variété hors-sol, la Murano. C’est une fraise très robuste, un peu plus neutre en goût et qui permet de produire des fraises jusqu’aux premières gelées. »

Les premières fraises sont en barquettes! - M.C.

La saison des asperges

Côté légumes, c’est l’asperge qui pousse en parallèle de la fraise. « On cultive deux variétés ici, sur près d’un hectare : l’Herkolim et la Prius. On récolte l’asperge de la mi-avril jusque fin juin. Mais cette année, il a fait trop froid pour les asperges, leur croissance est trop lente. Surtout quand on sait qu’une asperge peut pousser en une seule journée s’il fait assez chaud. Nous restons tributaires des conditions climatiques », explique Alain Delvigne, conseiller technique du Centre Interprofessionnel Maraîcher, qui travaille en collaboration avec Bernard Patte.

Les asperges prennent leur temps cette année, il fait trop froid... - M.C.

