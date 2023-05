Eros, un boxer âgé d’un an et huit mois, recueilli en refuge après une fugue: il ne sera pas remis à sa famille d’adoption, «si nous lui avions redonné le chien, cela pouvait être considéré comme un délit»

C’est le vendredi 21 avril dernier que tout bascule pour Olivier Liénard : alors qu’il promène Eros, son boxer d’un an et huit mois, ce dernier fugue, pour la troisième fois depuis son adoption il y a un an, rapportent nos confrères de La Voix du Nord. Il n’est équipé que d’une puce électronique pour l’identifier.

Après une semaine de recherche, Olivier découvre que son chien a été recueilli par la SPA Canche-Authie. Il s’y rend alors pour récupérer Eros, mais une fois arrivé, c’est la douche froide. « Sur place, on m’explique qu’on ne me rendra pas Eros. Dans le fichier d’identification i-cad, il est toujours la propriété de l’association Terre de Boxer – située dans les Yvelines – chez qui nous l’avons adopté en mars 2022. »