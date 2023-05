«AKA»: Éric Cantona en parrain mafieux pour Netflix

Le film est disponible depuis quelques jours sur Netflix et reste parmi les tendances de la plateforme de streaming.

Dans les rangs de la mafia, on retrouve Victor Pastore, un baron du crime campé par Eric Cantona. L’ex-champion de football est parfait dans la peau de ce parrain sans pitié, dont le fils (joué par le jeune Noé Chabbat) se liera d’amitié avec l’agent infiltré.

Netflix continue de développer son offre de films d’action à la française. Après les deux volets de « Balle perdue », Alban Lenoir renoue avec le genre et retrouve le réalisateur Morgan S. Dalibert dans « AKA », un long métrage dont il est également le coscénariste. A l’écran, l’acteur incarne Adam Franco, un agent des forces spéciales qui se voit confier une mission périlleuse : celle d’infiltrer une organisation mafieuse, afin de déjouer un attentat terroriste imminent à Paris.

Courses-poursuites, bagarres et kidnappings sont au menu de ce film chargé en testostérone, avec également Thibault de Montalembert (« Dix pour cent »). Pour la touche féminine du casting, on peut compter sur Sveva Alviti (« Dalida ») et la youtubeuse Natoo.