De nouvelles spécialités représentées au centre médical «La Chapelle» à Liège

C’est avec l’objectif de permettre à tous ceux qui vivent ou travaillent au centre-ville de Liège de s’y rendre à pied que La Citadelle a ouvert, le 20 mars dernier, le centre médical « La Chapelle ».

Lire aussi La Citadelle ouvre le 20 mars sa nouvelle polyclinique «La Chapelle» pour tous ceux qui vivent ou travaillent au centre-ville

De la dermatologie à la gynécologie en passant par la chirurgie et la diététique, la quasi-totalité des disciplines médicales y est représentée. Et, depuis ce 3 mai, ce sont quelque 15 spécialités qu’accueille le centre avec l’arrivée d’ORL dont le Dr Nathalie Rigau, indique La Citadelle. « Sans oublier les activités de kinés et d’ostheo, ainsi que les prises de sang et analyses médicales. »