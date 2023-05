«Il avait un côté plus sombre»: les étonnantes révélations d’un ancien coéquipier de Michael Schumacher!

Et le pilote britannique a admis que leur entente n’avait pas toujours été facile. « Nous n’étions pas toujours d’accord », a-t-il déclaré à Ice 36. « Il était impitoyable. Mais c’est pour cela qu’il a accompli ce qu’il a accompli. Il avait une façon bien à lui de faire de la course. Il a eu la chance d’avoir les bonnes personnes autour de lui avec Flavio Briatore, Ross Brawn et Rory Byrne, et il a emmené ces personnes chez Ferrari ».

« Je me souviens que Ross a dit que Michael était le meilleur pilote avec lequel il avait travaillé. C’est pour cela qu’ils auraient fait n’importe quoi pour lui. Et je dis bien tout. Grâce à cela, Michael était motivé, ils étaient donc motivés à leur tour parce qu’il le leur rendait, et ensemble, ils obtenaient des résultats. C’est alors un cycle de réussite qui s’enclenche », a poursuivi Herbert, avant de revenir sur certaines tensions. « Oui, il avait aussi un côté plus sombre, mais au bout du compte, on ne peut pas nier ce qu’il a fait. »