Nouveau projet des AG pour l’immeuble Newton à Jamblinne de Meux: le quartier est toujours contre

La société AG real estate a introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme pour l’immeuble Newton, situé place de Jamblinne de Meux, à la frontière de Schaerbeek et de Bruxelles-Ville.

Cette fois, le promoteur ne vise pas à démolir l’ancien siège de la police fédérale pour le remplacer par une tour de logements. Il maintient le bâtiment existant mais le projet ne plaît toujours pas aux riverains regroupés au sein du collectif 1727 (nom choisi en référence à l’année de la mort d’Isaac Newton). « Il prévoit de déplacer l’entrée du bâtiment à l’angle Cortenbergh/Newton », explique Alain Dewez, membre du collectif. « Pour cela, ils veulent démolir le mur qui longe le parc. Nous y sommes opposés car nous estimons que ce mur sert à amortir le bruit du trafic. Nous sommes d’ailleurs en train de mesurer les décibels à cet endroit. Le projet prévoit d’implanter une grille pour séparer l’entrée du reste du parc Juliette Herman. Ils veulent aussi abattre trois arbres (rue Newton) pour créer un kiss and ride. Nous y sommes opposés. Ils veulent également créer dans l’édifice un auditoire de 200 places. On n’a rien contre mais est-ce qu’un bâtiment de bureaux (de maximum 680 personnes) a besoin d’un auditoire pour 200 personnes à l’usage exclusif des occupants pendant les heures de bureau ? On veut avoir la garantie qu’il ne soit pas utilisé le soir et durant les week-ends. »