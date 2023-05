Une ancienne star du foot international accuse Eric Gerets de racisme: «Cela nous blessait beaucoup»

Audacity to Refuse, tel est le titre de l’autobiographie de Sunday Oliseh, un ancien champion olympique avec son pays, le Nigeria, qui a également porté la vareuse de la Juventus, l’Ajax Amsterdam, Dortmund ou encore le RFC Liège. Dans son livre, il revient notamment sur un événement survenu dans la Principauté qui l’a fortement marqué. Et pour cause, il accuse Eric Gerets de racisme !

« Son point fort était de nous dire que nous devrions être reconnaissants d’avoir la chance d’être en Belgique, sinon nous serions en train de ‘pourrir’ au Nigeria, avec à peine un repas par jour », écrit Oliseh. « Nos coéquipiers riaient de ces déclarations, et cela nous blessait beaucoup ».