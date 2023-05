LaMeuse Foot à Rocourt | «On ne veut pas faire un passage éphémère chez les pros», claque Jean-Paul Lacomble, le président Sang et Marine (VIDÉO)

C’est dans le stade de Rocourt et ce depuis l’espace Robert Waseige, dont le portrait trônait en arrière-plan du plateau, que votre émission de football amateur hebdomadaire préférée s’était déplacée pour un épisode unique en son genre. Tout d’abord, ce sont le président Jean-Paul Lacomble et le coach principal Gaëtan Englebert qui se sont exprimés. de videos « J’ai pensé à mon papa qui aurait voulu être là et qui a suivi le RFC Liège pendant autant d’années tout comme beaucoup de vieux Sang & Marine qui auraient voulu vivre ce moment-là. Quitter Rocourt avec la destruction du stade et la relégation sportive, ça a été un traumatisme. Rentrer ici et aussi à Wihogne ainsi que chez les pros, c’est notre façon de réparer ce qui peut être réparé et de rendre une fierté à des milliers de Liégeois », confiait Jean-Paul Lacomble qui parlait de cette osmose qui s’est créée au sein du groupe et n’oubliait pas non plus son coach et son directeur général. « Après la déception de Knokke et l’élimination tôt en Coupe de Belgique, deux hommes en particulier ont prouvé qu’ils avaient une colonne vertébrale et la capacité de se fixer un cap et de ne pas en dévier, c’est Gaëtan d’une part et Pierre François d’autre part. C’est en réalité à ce moment-là que notre saison s’est jouée. »

Il est vrai que beaucoup de gens ont été sceptiques après la montée ratée la saison passée et un début de saison qui a légèrement inquiété de l’extérieur. « Les critiques font partie du sport mais elles ne me touchent absolument pas. On est fiers d’avoir développé un jeu à chaque fois dominant et plaisant », avançait Englebert. Lacomble embrayait. « Il y a eu beaucoup de sceptiques qui ont hurlé à la catastrophe vis-à-vis des départs et des arrivées nouveaux joueurs mais finalement, ces nouveaux ont tous fait une saison remarquable, grâce notamment à la sérénité qui a régné au sein du club. »

Et concernant les dossiers chauds à venir à l’aube de la Challenger Pro League. « On est habitués à s’occuper de plusieurs chantiers en même temps donc il n’y aura pas de soucis pour réaliser les adaptations nécessaires pour la D1B. On pourrait aussi garder l’actionnarat tel quel. On ne veut pas faire un passage éphémère chez les pros... »