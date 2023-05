«Il ne reste pas d’alternative à part l’élimination physique de Zelensky et sa clique»: les propos choquants de l’ex-président russe Medvedev en réaction à l’attaque présumée de drones

« Nous n’avons pas attaqué Poutine. Nous le laissons au tribunal. Nous combattons sur notre territoire, nous défendons nos villages et nos villes », a affirmé le chef d’État ukrainien lors d’une conférence de presse à Helsinki avec des dirigeants de pays d’Europe du nord.

La Russie a affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin à Moscou, considérant « ces actions comme une tentative d’acte terroriste et un attentat contre la vie du président » Vladimir Poutine.

« Il (Poutine) ne peut plus motiver sa société et il ne peut plus envoyer son armée mourir pour rien », a-t-il argué.

M. Zelensky s’est rendu mercredi en visite surprise en Finlande où se tient un sommet des cinq pays nordiques.

Éliminer Zelensky

« Après l’attentat terroriste d’aujourd’hui, il ne reste pas d’alternative à part l’élimination physique de Zelensky et de sa clique », a écrit sur Telegram M. Medvedev, actuel numéro deux du Conseil de sécurité russe et coutumier des déclarations au vitriol.

Le président de la chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine, a, de son côté, appelé à « détruire » le gouvernement.