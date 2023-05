José, mort depuis fin janvier dans sa voiture, sur un parking de l’aéroport de Charleroi: l’Espagnol travaillait dans le milieu de la prostitution...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est l’effarement de tous côtés : un homme de 54 ans, José A.T., ressortissant espagnol né en 1968, n’avait plus donné signe de vie depuis la fin du mois de janvier… et pour cause : son cadavre a été retrouvé, pardonnez-nous ce détail, littéralement putréfié, à l’arrière de son véhicule immatriculé au Luxembourg, sur le parking express du BSCA.

Nous le révélions en primeur ce mardi déjà : cet homme, qui ne faisait pas l’objet de quelque avis de recherche que ce soit, a été retrouvé mort dans sa voiture. Un décès remontant déjà à la fin du mois de janvier. C’est la police aéroportuaire qui a pris en charge ce dossier – signalons à ce propos que la police locale de Charleroi n’est pas compétente sur le territoire occupé par le BSCA, NDLR.

En mauvaise santé

L’homme n’avait visiblement aucun document d’identité sur lui lorsqu’il a été retrouvé, mais avait pu être formellement identifié par les autorités. Né en octobre 1968, José A.T. était arrivé en Belgique voici quelques mois. On sait qu’il était déjà en mauvaise santé lorsqu’il est arrivé sur notre territoire.