Fête du vélo ce dimanche à Waremme sur la place Albert Ier: voici le programme détaillé

Au programme, une animation en collaboration avec la zone de police de Hesbaye est prévue de 10h à 17h30 sur une piste de circulation vélos à caractère éducatif pour les enfants. Il y aura aussi une bourse aux vélos et accessoires de 11h à 14h avec vente de vélos enfants, dames, hommes, BMX, VTT, tricycles, trottinettes, casques, sièges bébé, … Dépôt des vélos sur rendez-vous et inscription préalable obligatoire via le site www.sihwaremme.be .

Des balades à vélo à la découverte du patrimoine avec des haltes chez les producteurs locaux (Ferme des Hêtres) seront organisées gratuitement à 10h30 et à 14h30 au départ de la place Albert 1er pour une randonnée familiale de 12 km en groupe, encadrée par la police et une de 21 km à la découverte des vergers avec départ libre entre 10 et 15h. Inscriptions préalables obligatoires via le site internet www.sihwaremme.be.