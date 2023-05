C’est ce qui attend la Terre: un incroyable phénomène s’est produit dans l’univers, une étoile a avalé une planète! (vidéo)

Ces derniers avaient déjà constaté les prémisses et les conséquences d’un événement de la sorte. « Ce qui nous manquait était de surprendre l’étoile à ce moment, quand on a une planète qui subit un tel sort », déclare Kishalay De, post-doctorant à l’Institut Kavli du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et premier auteur de l’étude parue mercredi dans Nature.

Au passage, c’est ce qui attend la Terre, mais d’ici environ 5 milliards d’années, quand le Soleil, arrivant à la fin de son existence en tant que naine jaune, enflera en géante rouge. Au mieux, sa taille et sa température transformeront la planète bleue en gros rocher en fusion. Au pire, elle y disparaîtra corps et bien.