Sébastien Carabin champion du monde de cross duathlon!

Cela s’est passé cet après-midi à Ibiza (Espagne) où avait lieu le championnat du monde de duathlon cross (du duathlon, mais sur terrain « vert », avec un mix cross/trail pour la course à pied et du VTT pour la partie vélo).

Champion d’Europe et vice-champion du monde de la spécialité, l’Andrimontois a plus que limité les dégâts en course à pied (5800 mètres puis 3000 m, avec entre 20 km à VTT) et fait la différence en vélo, surtout sur les parties techniques. « J’ai pris la tête après la première des deux boucles en VTT », nous expliquait-il alors qu’il attendait de passer au contrôle antidopage. « J’ai tout de même eu deux petites frayeurs, avec une branche dans le dérailleur et une mauvaise direction prise en course à pied, mais cela m’a juste coûté environ 35 secondes en tout. Je suis plus qu’heureux, évidemment... »