Le Marché du Terroir de Léglise souffle ses 10 bougies en 2023 !

Grâce à une étroite collaboration avec le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, l’Office du Tourisme de Léglise a réussi le pari de développer un Marché de producteurs et d’artisans locaux au cœur de la commune. Le marché a évolué et s’est constamment adapté mais la philosophie et les valeurs fondamentales sont quant à elles, restées les mêmes depuis le premier jour.

Pour les 10 ans du Marché, l’équipe de l’Office du Tourisme, épaulée par les fidèles bénévoles, se décarcasse pour proposer un programme haut en couleurs et en toute convivialité aux nombreux visiteurs et consommateurs du marché !