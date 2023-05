Une nouvelle formation à la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet pour la rentrée 2023: un bachelier en Eco-design produits

La Haute École provinciale de Hainaut Condorcet, à l’écoute des enjeux de société, a développé cette formation en réponse aux défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. Les consommateurs se préoccupent toujours plus de leur impact sur l’environnement et cherchent des produits durables et respectueux. Les entreprises qui adoptent des pratiques de conception durable sont mieux placées pour répondre à cette demande croissante tout en réduisant leur impact environnemental global.

Lire aussi Toilettes hors d’usage, bâtiments plus étanches, certaines infrastructures de l’HEPH Condorcet de Marcinelle sont dans un état déplorable: «C’est à la limite de l’indécence» (vidéo)

Cette formation apprend à concevoir des produits durables, au faible impact environnemental, à agir avec responsabilité pour les générations à venir. Concrètement, dès la conception d’un produit ou d’un service, l’éco-conception intègre des critères environnementaux, sociaux et économiques visant à minimiser son impact sur l’environnement et à favoriser l’économie circulaire.