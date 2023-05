Christophe Deborsu fête ses 35 ans de télé: «Je rêvais de présenter le Journal télévisé» Le journaliste Christophe Deborsu (58 ans), animateur de « C’est pas tous les jours dimanche » et co-animateur du « RTL info Signatures », sur RTL tvi, fête ses 35 ans de télé. Il feuillette avec nous l’album souvenirs. Il fait le métier dont ilrêvait enfant. - RTL tvi

Par Nicolas Dewaelheyns

Christophe, que vous inspire le coup d’œil dans le rétro ? Une grande gratitude ! C’était ce que je voulais faire dès l’âge de 8 ans quand je demandais à mes parents d’aller dormir un petit peu plus tard pour pouvoir regarder le Journal télévisé. L’actualité a toujours été ma passion. C’est une chance inouïe, et je m’en rends compte tous les jours, de pouvoir exercer le métier que j’aime et parfois encore bien plus qu’avant parce que je découvre toujours des nouvelles choses.

Qu’est-ce qui vous a guidé vers le journalisme ?

La curiosité ! Ma maman posait beaucoup de questions à mes camarades quand iJls venaient à la maison. Elle était réellement et honnêtement intéressée par les gens. On s’intéresse aux gens, puis à l’environnement, puis au monde… Toute ma carrière, je me suis plutôt intéressé à la Belgique qu’au vaste monde. On a le pays le plus passionnant du monde, avec ses trois communautés, ses rebondissements permanents, une classe politique exceptionnelle, une place centrale en Europe… La Belgique a une histoire extraordinaire. Je n’ai jamais voulu être reporter partout dans le monde. Je voulais être reporter d’Ostende à Arlon. Et c’est ce que je fais ! Quelle chance ! J’étais aussi fasciné par Luc Beyer – j’ai eu la chance de l’interviewer et le rencontrer quelques fois – qui était le présentateur du Journal télévisé de la RTBF. Je ne deviendrai jamais Luc Beyer parce que je ne présenterai jamais le Journal télévisé mais ce n’est pas du tout une frustration pour moi. Mais à 8 ans, je rêvais de présenter le Journal télévisé.

« Je ne présenterai jamais le Journal télévisé », dites-vous. Pourquoi êtes-vous si sûr de vous ? Quand j’avais 23 ans, j’ai fait un test à la demande de la RTBF. C’est Yves Thiran qui a été sélectionné. Mais on ne m’a jamais dit que je n’avais pas réussi le test. (Il sourit.) Et pourquoi pas sur RTL tvi un jour ? Non, il y a un temps pour tout. On a les meilleurs présentateurs de Belgique. Vous avez choisi d’étudier en Flandre. C’était une évidence pour vous ? J’ai toujours voulu être journaliste. J’ai effectivement étudié le droit en néerlandais avec l’idée de devenir journaliste. Je ne voulais pas devenir avocat au barreau de Tongres, même si j’aime beaucoup Tongres. J’estimais que quand on voulait être journaliste dans un pays comme la Belgique, il valait mieux connaître la première langue du pays. J’ai pu faire une carrière flamande grâce à ça aussi. J’aimerais maintenant apprendre l’allemand parce que c’est une communauté passionnante. Vous êtes entré à la RTBF à l’âge de 22 ans. Quels souvenirs gardez-vous de vos débuts ? Un très bon souvenir avec des gens formidables : Yves Thiran, Alain Gerlache… Pierre Marlet est le parrain de mon deuxième fils, c’est quelqu’un de très important pour moi. J’ai eu une grande chance et une confiance, je suis rentré très vite au Journal télévisé. J’ai connu tous les monstres sacrés, la fin de Georges Moucheron… C’était vraiment un rêve éveillé ! Quelles difficultés avez-vous rencontrées sur votre parcours ? Je reste marqué par la mort des dix paras belges (à Kigali, NdlR), celle du Roi Baudouin, les faits divers très difficiles, les inondations… Au niveau de ma carrière, j’aime apprendre des nouvelles choses, voir arriver les jeunes journalistes qui me motivent… Au début des années 2000, vous avez aussi confectionné l’émission quotidienne « Projet X » avec Baudouin Rémy. Êtes-vous toujours en contact ? Sporadiquement mais bien sûr. Je l’adore ! C’est une grande joie d’avoir fait cette émission assez nouvelle à l’époque. Baudouin est une rencontre exceptionnelle. J’ai le sourire en pensant à lui. Le 13 décembre 2006, vous avez participé à la célèbre émission « Bye bye Belgium ». Imaginiez-vous qu’on en parle encore aujourd’hui ? On essayait surtout de ne pas la rater. Et après, j’ai eu peur qu’un téléspectateur ait fait un malaise. 80 % des gens ont cru que c’était vrai… De quoi êtes-vous le plus fier ? Mes enfants et ma famille. Au niveau professionnel, c’est d’avoir fait quelques coups involontaires. La Marseillaise d’Yves Leterme, c’est pas de ma faute mais c’est un beau coup. Mais ce qui me rend le plus fier, c’est la caissière de mon supermarché qui m’a dit qu’elle ne s’intéressait pas à la politique mais qu’elle aimait regarder « C’est pas tous les jours dimanche ». La politique, c’est ma passion, pas pour en faire mais pour en parler, la décrypter. Depuis 8 ans, sur RTL tvi, vous animez « C’est pas tous les jours dimanche ». Vos invités en plateau comme les Belges lors des micro-trottoir se confient à vous avec générosité. Comment l’expliquez-vous ?