Benoit Aldenhoff lance son 1er festival de musique rétro à Welkenraedt et attend 2.500 personnes

Depuis plus de 30 ans, Benoit Aldenhoff organise des événements dans notre région et au-delà. Il est notamment l’un des organisateurs de la Winter Terrasse au Van der Valk à Verviers qui a connu une édition record cette année. Et le Disonais a toujours envie d’aller plus loin dans ses événements en cherchant des idées novatrices. Et ce sera le cas le dimanche 30 juillet prochain avec un festival extérieur d’une journée dédiée à la musique rétro des années 90 notamment.