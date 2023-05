Hugo et Julien, nouveaux gérants des «Jardins de Berloz», cartonnent lors de leur week-end portes ouvertes: «Trois à cinq fois plus de monde que d’habitude!»

Depuis le 31 décembre 2022, la pépinière des « Jardins de Berloz » a changé de gérance. Désormais à sa tête, Hugo Thomas et Julien Castiglione, tous deux passionnés d’horticulture et de plantes. « Lorsque l’occasion s’est présentée, ça a été comme une évidence pour nous, explique Hugo. C’est un projet dont on avait envie depuis de nombreuses années. »

Des serres pour les plantes annuelles. - C.Q.