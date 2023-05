Deux intercommunales des eaux du Condroz vont fusionner: «Garder un service parfait et un prix raisonnable»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le point de la prochaine assemblée générale extraordinaire de la CIESAC est passé jeudi dernier lors du conseil communal de Tinlot et devra également passer au conseil de Clavier, Ouffet et de Durbuy. « Sur Tinlot, nous avons trois distributeurs d’eau, dont la CIESAC à Seny », évoque la bourgmestre Christine Guyot. « Il y a un projet de fusion avec l’AIEC. Pour nous, cela aurait un impact positif car on garderait le même service pour un tarif moindre. »