Un des élèves ukrainiens de l’Athénée provincial de Morlanwelz va pouvoir revoir ses parents: «Nous cherchons une famille d’accueil pour ce couple»

Igor et Anna fuient la ville dévastée de Marioupol pour rejoindre leur fils, ici, à Morlanwelz. Élève depuis plus d’un an à l’Athénée provincial mixte Warocqué, le jeune homme MENA (mineur étranger non accompagné) n’a pas eu l’occasion de voir ses parents depuis son arrivée en Belgique en avril 2022.

« Sa mère l’a accompagné jusqu’en Belgique en prenant l’avion avec lui depuis Istanbul au début de la guerre », explique Julien Bauduin, Préfet des Études de l’Athénée. « Elle est restée en Belgique quelques jours avec lui et la famille d’accueil de l’enfant avant de retourner à Marioupol », détaille-t-il.