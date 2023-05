Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plus d’un an, le réaménagement de la place du Châtelain fait l’objet de nombreuses discussions et de polémiques. Pour rappel, le projet prévoit notamment de rendre totalement piéton ses abords et d’y installer une pelouse « plissée » (un espace de détente) en son centre. Parmi les sujets qui font polémique, il y a la suppression de places de stationnement et, surtout, l‘avenir du célèbre marché qui se tient sur la place tous les mercredis après-midi.