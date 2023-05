Fusillade dans une école de Belgrade: une élève française parmi les victimes

« Nos services et notre ambassade à Belgrade sont mobilisés pour apporter tout leur soutien à la famille de notre jeune compatriote dans cette épreuve », souligne le Quai d’Orsay, qui transmet également ses « plus vives condoléances » aux familles des personnes tuées (huit élèves et le gardien de l’établissement).

« La France exprime toute sa solidarité au peuple et aux autorités serbes face à cette tragédie », a également réagi le ministère.