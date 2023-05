Mauvaise surprise pour Sandrine à Mouscron: à cause d’une erreur du fournisseur ou du SPF Economie, elle doit rembourser les 305€ de sa prime d’énergie!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme de nombreux Belges, la Mouscronnoise Sandrine Vanneste a bénéficié de la prime énergie. Elle a d’abord reçu 122 € de la part de son fournisseur d’énergie, pour la période de novembre et décembre 2022. Quelque temps plus tard, elle a reçu 183 €, la seconde prime énergie couvrant les mois de janvier, février et mars. Au total, 305 € ont été versés sur son compte.

de videos

Pourtant, aujourd’hui, Sandrine Vanneste est redevable de 305 € à son fournisseur d’énergie...