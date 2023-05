Battue par l’Antwerp, l’Union Saint-Gilloise loupe son départ en Champions Playoffs (0-2)

Trois jours après avoir soulevé la Coupe de Belgique, l’Antwerp a su profiter des erreurs saint-gilloises pour remporter un précieux succès lors du premier match des Champions Playoffs de ces deux formations.

À la pause, chaque équipe totalisait cinq tirs au but, mais le score était de 0-2 en faveur du Great Old. Après vingt minutes de jeu, Bataille a délivré un centre parfait de la gauche pour Ekkelenkamp qui a ouvert la marque d’un coup de tête très précis. Dix minutes plus tard, c’est Keita qui a fait le break sur une contre-attaque rondement menée. Ces goals étaient parfaits dans leur confection ainsi que dans leur conclusion, mais ils sont tous les deux nés d’errements techniques de la part des visités.